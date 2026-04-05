S4 weiter unterbrochen – Ersatzverkehr auch am Montag

Grund für die Evakuierung war nach Angaben des Unternehmens eine heruntergerissene Oberleitung bei Emmerke im Landkreis Hildesheim. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Hildesheim (dpa/lni) –

Nach einer beschädigten Oberleitung bleibt die S-Bahn-Linie S4 zwischen Barnten und Hildesheim auch am Montag ganztägig unterbrochen. Grund seien ein beschädigter Mast sowie fehlendes Personal beim Infrastrukturbetreiber DB InfraGO, teilte die S-Bahn Hannover mit.

Prognose zur Behebung der Störung weiter nicht möglich

Bereits seit Samstag ist die Strecke betroffen. Auslöser war nach Angaben des Unternehmens eine heruntergerissene Oberleitung bei Emmerke im Landkreis Hildesheim. Diese hatte einen Evakuierungseinsatz erforderlich gemacht. Eine Prognose zur vollständigen Behebung der Störung könne weiterhin nicht gegeben werden.

Die S4 verkehrt derzeit nur bis Barnten und wird nach Nordstemmen umgeleitet, wo die Züge wenden. Von dort besteht Anschluss an die Regionalbahn RB77 nach Hildesheim. Fahrgäste müssen sich nach Angaben der S-Bahn auf längere Umsteigezeiten einstellen.

Zwei Busse verkehren durchgängig im Pendelverkehr – auch nachts

Im gesperrten Abschnitt ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Neben einem Busnotverkehr, der alle Unterwegshalte bedient, seien zusätzlich zwei Busse im Pendelverkehr im Einsatz, teilte das Unternehmen mit. Diese verkehrten durchgängig, auch nachts.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen in den Auskunftsmedien zu informieren.