Hunderte Wahlhelfer in Niedersachsen gesucht

Hannover (dpa/lni) –

Rund einen Monat vor der Landtagswahl in Niedersachsen werden von den Kommunen noch Hunderte Wahlhelfer und Wahlhelferinnen gesucht. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, an der sich rund 30 Kommunen beteiligt haben. Insgesamt suchen noch mehr als ein Dutzend Städte und Landkreise Menschen, die bei der Wahl helfen.

In Salzgitter wurden bis zum vergangenen Mittwoch nach Angaben eines Stadtsprechers noch rund 150 Wahlhelfer gesucht. Ebenfalls mehr als 100 Menschen fehlten in Wolfsburg und in Osnabrück. Delmenhorst suchte bis zum vergangenen Dienstag noch rund 80 Menschen. Die Landkreise Leer, Wittmund und Wesermarsch brauchten ebenfalls noch Helfer für die Wahl.

Rund zwölf Kommunen teilten auf Nachfrage mit, genug Helferinnen und Helfer zu haben – dazu zählten die Landkreise Aurich, Lüchow-Dannenberg, Holzminden und die Stadt Braunschweig. Zusätzlich zu den fest eingeplanten Freiwilligen haben diese Landkreise weitere Menschen auf ihren Listen, falls es zu Ausfällen kommen sollte.

Im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2017 hat sich die Zahl der Wahlhelferinnen und -helfer in vielen Gemeinden deutlich erhöht, wie die Umfrage ergab. So werden im Landkreis Diepholz in diesem Jahr mehr als doppelt so viele Freiwillige wie bei der vergangenen Wahl eingesetzt. Hauptgrund für die erhöhte Zahl an Helfern ist die Erwartung der Kommunen, dass mehr Menschen als früher per Briefwahl wählen.