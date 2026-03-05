Hunderte Schüler im Norden demonstrieren gegen Wehrpflicht

Kiel (dpa/lno) –

Hunderte Schülerinnen und Schüler haben in Schleswig-Holstein gegen die Wehrpflicht demonstriert. Aufgerufen zu den Protesten hatte die Initiative «Schulstreik gegen Wehrpflicht». Bei der größten Demonstration in der Landeshauptstadt Kiel gingen rund 600 Menschen auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. In Lübeck wurden rund 190, in Flensburg etwa 100 Teilnehmende gezählt.

Das Bündnis erklärte, die Schulstreiks richteten sich sowohl gegen die von der schwarz-roten Bundesregierung vorangetriebene Vorbereitung einer flächendeckenden Wehrpflicht als auch gegen die geplante Ausweitung des im Dezember beschlossenen Wehrdienstmodernisierungsgesetzes. Die Streikenden verlangten mehr Geld für Bildung, Soziales und Umweltschutz statt für Aufrüstung.

«Die Proteste gehen so lange weiter, bis wir das Wehrdienstmodernisierungsgesetz, die Einführung von Wehrpflicht und anderen Zwangsdiensten zu Fall gebracht haben», sagte eine 18-jährige Schülerin aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Eine kommende Demonstration soll am 8. Mai stattfinden – dem 81. Jahrestag des Endes des 2. Weltkriegs in Europa.