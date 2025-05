Hunderte Oldtimer-Liebhaber beim Käfertreffen in Hannover

Autofans zeigen ihre klassischen Volkswagen in Hannover. Michael Matthey/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Viele Oldtimer-Fans sind beim traditionellen «MaiKäfertreffen» auf dem Messegelände in Hannover zusammengekommen. Auf einem großen Parkplatz konnten Autoliebhaber hunderte VW-Käfer, Bullis und andere Volkswagen-Klassiker begutachten. Für Bastler gab es einen speziellen Teilemarkt. Außerdem konnten sich die schönsten Wagen auf einer Bühne präsentieren und einen Preis gewinnen.

Bereits am Morgen standen die Autos Schlange, um auf das Gelände zu kommen. Das «MaiKäfertreffen» findet bereits zum 42. Mal in Hannover statt. Seit 1983 ist es ein beliebter Treffpunkt, an dem sich Oldtimer-Liebhaber austauschen können. Es ist laut Angaben der Stadt Hannover mittlerweile eines der größten Treffen seiner Art.