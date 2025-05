Hunderte nehmen am Lauf zwischen den Meeren teil

Husum/Damp (dpa/lno) –

Hunderte Läuferinnen und Läufer sind in Schleswig-Holstein zwischen den Meeren auf rund 95 Kilometern Strecke unterwegs gewesen. Nach Angaben des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und ländliche Räume gingen die Läuferinnen und Läufer jeweils in einer Staffel symbolisch für eine heimische Art an den Start. Damit soll auf den Verlust der biologischen Vielfalt aufmerksam gemacht werden.

Start des Laufs war in Husum an der Nordsee, der Zieleinlauf war in Damp an der Ostsee. Es war der 18. Lauf zwischen den Meeren.