Hunderte Menschen bei Querdenker-Demo und Gegenprotest

Göttingen (dpa/lni) –

Hunderte Anhänger der sogenannten Querdenken-Szene und Tausende Gegendemonstranten sind am Samstag bei Versammlungen in der Innenstadt von Göttingen zusammengekommen. Die Polizei registrierte am frühen Samstagnachmittag rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Versammlung der sogenannten Querdenker. Bei Gegenkundgebungen, die unter anderem vom Bündnis gegen Rechts, angemeldet worden waren, kam nach vorläufigen Schätzungen einer Polizeisprecherin eine kleine vierstellige Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen. Die Polizei hatte sich mit einem Großeinsatz auf die Demonstrationen eingestellt.

Die Versammlung der «Querdenker» stand unter dem Titel «Versammlungsfreiheit statt Extremismus». Sie begann mit einer Kundgebung am Geismartor. Danach zogen die Demonstranten durch mehrere Straßen in der Innenstadt. Auf der Route habe es «zwei bis drei» Sitzblockaden von Gegendemonstranten gegeben, sagte die Polizeisprecherin. Diese sollten teils mit Zwang aufgelöst werden.

Die Gegendemonstranten sprachen sich laut einer vorab verbreiteten Mitteilung gegen rechtsextreme Wortergreifung, «Fake-News» und Verschwörungsideologien aus. Sie wollten für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft demonstrieren, hieß es.

Insgesamt waren am Samstag in Göttingen elf Demonstrationen angemeldet. Die Göttinger Stadtverwaltung rechnete mit Verkehrseinschränkungen. Die Stadt appellierte an alle Demonstranten, Rettungswege frei zu halten.

Zuletzt gab es im Herbst vergleichbare Demonstrationen in Göttingen. Etwa 430 Teilnehmer der «Querdenker»-Demonstration und 1500 Gegendemonstranten trafen nach Polizeiangaben damals in der Stadt aufeinander. Die Demonstrationsgegner hatten den Umzug der «Querdenker» unter anderem mit brennenden Müllcontainern blockiert.