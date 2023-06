Hunderte Jahre alte Kunstwerke in Kirchen beschädigt

Hamburg (dpa/lno) –

Teils Hunderte Jahre alte Gemälde sind in zwei Kirchen in Hamburg-Altstadt beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter die Kunstwerke mit einem scharfen Gegenstand in den vergangenen Tagen oder Wochen zerschnitten haben, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Die Küster der Hauptkirchen St. Petri und St. Jacobi hatten die Risse und Schnitte an den sakralen Gemälden und Porträts ehemaliger Pastoren gemeldet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.