Hunderte demonstrieren in Hamburg für die Menschen im Iran

Hamburg (dpa/lno) –

Hunderte Menschen haben am Wochenende in Hamburg wieder für die Menschen im Iran demonstriert. Unter dem Motto «Solidarität mit den Protestierenden im Iran!» zogen rund 600 Teilnehmer von der Sternschanze über das Schulterblatt bis zum Neuen Pferdemarkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Unter dem Motto «Frauen, Leben, Freiheit!» nahmen am Sonntag rund 150 Menschen bei einem Fahrrad-Aufzug entlang der Außenalster teil. Am Nachmittag war ein Protestzug unter dem Motto «Stand with Ukraine!» rund um den Hauptbahnhof geplant.

Am Samstagnachmittag hatten außerdem rund 700 Menschen an einem Demonstrationszug unter dem Motto «Freunde der Demokratie sagen «Nein danke»: Frieren, Pleiten, Impfpflicht» entlang der Binnenalster teilgenommen. Erwartet worden waren 1500.

Der Verfassungsschutz hatte zuvor vor einer Teilnahme an dieser Demonstration gewarnt. Veranstalter sei der vom Verfassungsschutz beobachtete Verein UMEHR. «Das sind keine Freunde der Demokratie, ganz im Gegenteil. Wer an diesem Aufzug teilnimmt, marschiert Seite an Seite mit Extremisten», sagte ein Verfassungsschutzsprecher.