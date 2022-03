Hunderte demonstrieren in Bremen gegen Krieg in der Ukraine

Bremen (dpa/lni) –

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Bremen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Die Polizei schätzte die Zahl auf etwa 1300. Alles laufe friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Hildesheim kamen am Abend aus demselben Anlass zahlreiche Menschen zusammen, laut Schätzungen der Polizei waren es etwa 700 Versammlungsteilnehmer.

Russische Truppen waren auf Befehl von Präsident Wladimir Putin am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Seither wurden Tausende Menschen getötet, Millionen Ukrainer sind aus ihrem Land geflohen.

Mit einem Motorradkorso bekundeten in Ostfriesland etliche Fahrer ihren Protest gegen den Konflikt und das Blutvergießen. Eine Emderin hatte zu der Aktion aufgerufen, 250 Teilnehmer schätzte die Polizei in Aurich. Die Beamten begleiteten den Zug bis nach Emden.

Ebenfalls in Ostfriesland war ein Autokorso mit etwa hundert Fahrzeugen unterwegs, um gegen die hohen Spritpreise zu protestieren. In langsamem Tempo fuhren die Autos etwa 54 Kilometer von Emsbüren nach Meppen.