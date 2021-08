Hunderte demonstrieren für Seenotrettung im Mittelmeer

Hamburg (dpa/lno) – Einen Tag nach Demonstrationen in mehreren deutschen Städten für die Rettung von Migranten im Mittelmeer sind auch in Hamburg Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Seenotrettung ist unverhandelbar» zogen sie am Sonntag von den Landungsbrücken durch St. Pauli zum Fischmarkt. Polizei und Veranstalter sprachen übereinstimmend von rund 800 Teilnehmern. Bereits am Samstag hatten nach Angaben der Veranstalter mehrere Tausend Menschen in Berlin, München und einem Dutzend weiterer Städte demonstriert. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus Organisationen wie Sea-Watch, SOS Méditerranée, Amnesty International und Ärzte ohne Grenzen.

Die Organisatoren verwiesen darauf, dass dieses Jahr bereits mehr als 1100 Menschen im Mittelmeer ertrunken seien. Mehr als 14 000 seien völkerrechtswidrig von der libyschen Küstenwache zurück nach Libyen gebracht worden. Die EU finanziere diese Küstenwache mit.

