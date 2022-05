«Querdenken»-Kundgebung in Hannover gegen Corona-Politik

Hannover (dpa/lni) –

Viele hundert Menschen sind einem Aufruf der «Querdenken»-Bewegung gefolgt und haben in der Innenstadt von Hannover gegen die Corona-Politik demonstriert. Am frühen Samstagnachmittag versammelten sich zunächst rund 750 Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Opernplatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Wenig später, als der Demonstrationszug durch die City lief, erhöhte sich die Zahl demnach deutlich auf rund 2350. Die Veranstalter hatten bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration, die am Abend am Hauptbahnhof enden sollte, stand unter dem Motto: «Rücknahme der einrichtungsbezogenen Impfpflicht!!! Aufarbeitung der niedersächsischen Coronapolitik jetzt sofort!!!»

Die Kundgebung sei bis zum Samstagnachmittag weitgehend friedlich verlaufen, sagte der Polizeisprecher. Allerdings hätten Polizisten einen Redner von einer Bühne holen müssen. Dieser stehe im Verdacht, in seiner Rede den Angriffskrieg in der Ukraine verunglimpft zu haben, sagte der Polizeisprecher. Er habe auch gegen Auflagen der Demonstration verstoßen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.