Hundeherrchen tritt beim Gassigehen auf Katzenbesitzer ein

Schwarzenbek (dpa) –

Ein Hundeherrchen hat in Schleswig-Holstein beim Gassigehen einen Katzenbesitzer niedergeschlagen und ihm anschließend gegen den Kopf getreten. Der Mann entkam danach unerkannt und wird nun von der Polizei gesucht, wie die Beamten mitteilten.

Der freilaufende Hund des Mannes hatte demnach am vergangenen Donnerstagabend in Schwarzenbek östlich von Hamburg zunächst die angeleinte Katze und deren 55 Jahre alten Halter bedrängt. Als sein Herrchen schließlich dazukam, entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Männern. Der Hundehalter schlug mit der Faust auf den Katzenhalter ein. Dieser wehrte sich, ging jedoch schließlich zu Boden, wo ihm der Hundehalter noch mehrmals gegen den Kopf trat, wie es hieß. Auch der Hund attackierte den am Boden Liegenden, biss ihm in den Arm und versuchte, ihm in den Kopf zu beißen.

Anschließend ging der Hundehalter weg und ließ sein Opfer zurück. Der Katzenhalter ließ sich ärztlich behandeln und informierte anschließend die Polizei. Die Beamten suchen nach dem Hundeherrchen und nach Zeugen des Vorfalls.