Hund von Gleisen im Bremer Hauptbahnhof gerettet

Bremen (dpa/lni) –

Ein Bahnmitarbeiter hat einen entlaufenen Hund von den Gleisen im Bremer Hauptbahnhof gerettet. Das Tier lief dort am Freitagvormittag in einem gefährlichen Bereich umher, ohne dass ein Halter in Sicht war, teilte die Bundespolizei mit. Der Bahnmitarbeiter bracht den Hund in Sicherheit und verständigte die Bundespolizei. Als die Beamten eintrafen, identifizierte ein Passant das Tier als den Hund seines Chefs. Sofort wurde «Danny», ein ehemaliger rumänischer Straßenhund, wieder nach Hause gebracht, wo er schon von den Töchtern des Besitzers vermisst wurde.