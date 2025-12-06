Hund hilft Herrchen bei Flucht aus brennender Wohnung

06. Dezember 2025 12:57
Ein Hund weckte sein Herrchen in einer brennenden Wohnung im Landkreis Leer. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa
Ein Hund weckte sein Herrchen in einer brennenden Wohnung im Landkreis Leer. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Moormerland (dpa) –

Ein schlafender Mann ist von seinem Hund in seiner brennenden Wohnung im Landkreis Leer geweckt worden. Dadurch habe der 44-Jährige sich aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Moormerland retten können, teilte die Polizei mit. Er wurde in der Nacht mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler vermuteten einen technischen Defekt als Brandursache und schätzten den Schaden auf rund 15.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:251206-930-388396/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite