Hund erschreckt Seniorin – tödlicher Unfall mit Lastwagen

Niebüll (dpa/lno) –

Eine 77 Jahre alte Frau ist in Niebüll (Landkreis Nordfriesland) bei einem Unfall tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war sie am frühen Donnerstagnachmittag auf dem Peter-Schmidts-Weg unterwegs, als ihr ein Mann mit einem Hund entgegenkam. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Tier plötzlich hochgesprungen. Durch den Schreck habe die Frau das Gleichgewicht verloren und sei auf die Straße gestolpert.

Dort sei in diesem Moment ein Lastwagen vorbeigefahren. Die Frau wurde von der Auffahrrampe des Anhängers am Kopf getroffen – sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer habe den Unfall zunächst nicht bemerkt, sei aber wenig später zum Unfallort zurückgekehrt. Von dem Hundehalter fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei sperrte die Straße bis in den frühen Abend. Der Hundehalter sowie Zeugen, die Informationen zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Niebüll zu melden.