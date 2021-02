Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt / dpa / Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Hund ist am Mittwoch auf dem zu dünnen Eis eines Alsterzulaufs in Hamburg eingebrochen. Feuerwehrleuten gelang es mit Hilfe eines Schlauchbootes zwar, das Tier aus dem eiskalten Wasser zu ziehen, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Der Vierbeiner starb jedoch auf dem Weg zu einer Tierklinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatten regionale Medien über den Fall berichtet.

