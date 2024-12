Hund beißt vierjähriges Kind in den Hinterkopf

Hamberge (dpa/lno) –

Ein Hund hat in Hamberge (Kreis Stormarn) ein vierjähriges Mädchen in den Hinterkopf gebissen und es so schwer verletzt. Das Kind war laut Polizei am Freitagnachmittag vergangener Woche (29. November) mit ihrer Mutter unterwegs, als das Tier auf die Vierjährige zugelaufen kam. Der Hund habe sie von hinten angesprungen, sodass das Mädchen gestürzt und mit der Stirn auf die Straße gefallen sei.

Das Tier ließ laut Polizei nicht von ihr ab und biss der Vierjährigen in den Hinterkopf. Die Mutter des Mädchens habe den Hund wegtreiben können. Wohin der Hund gelaufen sei, sei nicht bekannt. Hinweise auf den Hundehalter gibt es nicht.