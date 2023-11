Hund beißt Reh tot: Polizei sucht nach den Hundehaltern

Pinneberg (dpa/lno) –

Die Polizei in Pinneberg sucht die Halter eines schwarzen Riesenschnauzers, der im Pinneberger Stadtwald «Fahlt» ein wildlebendes Reh totbissen haben soll. Spaziergänger hätten beobachtet, wie der Hund bereits am 29. Oktober das Reh verfolgt und schließlich durch einen Biss getötet habe, berichtete die Polizei am Dienstag. Weitere Zeugen hätten angegeben, dass der Hund anschließend zu einer Familie gelaufen sei, zu der er vermutlich gehört habe.

Dabei habe es sich um einen großen Mann im Alter von etwa 40 Jahren und eine ebenfalls auf etwa 40 Jahre geschätzte dunkelhaarige Frau gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Beide hatten den Angaben zufolge einen Kinderwagen und mehrere Kinder bei sich. Die Polizei bittet nun um Hinweise.