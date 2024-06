Hund beißt Postboten in Hintern

Bremerhaven (dpa/lni) –

Sie sind wohl der Alptraum aller Postboten: bissige Hunde. Ein Briefträger in Bremerhaven hat bei seiner Arbeit genau diesen Schrecken erlebt. Als der 49-Jährige die Post verteilte, sei plötzlich ein Schäferhund auf den Mann zugelaufen und habe ihn «ins Gesäß gebissen», teilte die Polizei am Freitag mit. Die Bisswunde musste medizinisch versorgt werden. Der Hund war am Donnerstagnachmittag vorher durch ein offenstehendes Gartentor vom Grundstück seiner Besitzerin weggelaufen. Gegen die Frau wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.