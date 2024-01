Melbeck (dpa) –

Ein Hund hat einen Feuerwehreinsatz in Melbeck bei Lüneburg ausgelöst. Das Tier habe am Samstagmorgen in eine Dose mit Pfefferspray gebissen, teilte die Feuerwehr mit. Das Spray habe sich daraufhin in dem Wohnhaus verteilt. Mehrere Bewohner bekamen schlecht Luft und fingen an zu husten. Die Feuerwehr belüftete das Haus. Anschließend konnten alle Bewohner wieder unverletzt zurückkehren.