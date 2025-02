Hund beißt einjähriges Mädchen ins Gesicht

Die Mutter war mit ihrem Kind in einem Buggy unterwegs – die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Hund hat ein einjähriges Mädchen in Hamburg-Eilbek durch einen Biss ins Gesicht verletzt. Nach Angaben der Polizei schob eine 26-Jährige am späten Sonntagnachmittag ihre Tochter in einem Kinderbuggy auf einem Gehweg die Hasselbrookstraße entlang. Plötzlich sei den beiden ein nicht angeleinter, schwarzer Hund entgegengelaufen, habe das Kind angesprungen und ihm ins Gesicht gebissen. Das Mädchen schrie auf, woraufhin der Hund von ihm abließ und davonlief.

Rettungssanitäter versorgten das oberflächlich im Gesicht verletzte Kind vor Ort und brachten es in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.