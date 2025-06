Hund aus aufgeheiztem Auto gerettet

Peine (dpa/lni) –

Gerade noch rechtzeitig ist ein Hund aus einem aufgeheiztem Auto in Peine gerettet worden. Das Tier zeigte schon Symptome von Hitzestress, wie der Landkreis mitteilte. Ein Autofahrer hatte den Hund im geparkten Wagen in der prallen Sonne zurückgelassen.

Das Auto stand auf dem Parkplatz des Veterinäramts. Die Amtstierärztin stellte erste Symptome von Hitzestress fest, doch der Besitzer war nicht erreichbar. Das Fahrzeug heizte sich immer mehr auf und sollte schließlich gewaltsam geöffnet werden. Im letzten Moment erschien der Fahrer und öffnete das Auto.

Autos in der Sonne können zur Todesfalle werden

Das Amt nahm das Tier vorübergehend in Obhut und päppelte es auf. Dem Hundehalter droht nun ein Bußgeld und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Der Landkreis warnt, dass in der Sonne abgestellte Autos schon nach wenigen Minuten zur Falle werden können. «Immer wieder kommen Tiere oder auch Kinder in überhitzten Autos zu Tode», berichtet Kreissprecher Fabian Laaß. «Daher appellieren wir an alle Autofahrer, unter keinen Umständen ein Tier oder einen hilflosen Menschen in einem geparkten Auto allein zurückzulassen.»