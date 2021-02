Hund auf Eis von See: 75-Jähriger bricht ein und stirbt

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Salzgitter (dpa/lni) – Beim Versuch, seinen Hund vom Eis zu holen, ist ein 75 Jahre alter Mann im Salzgitter See eingebrochen – und im Krankenhaus gestorben. Der Hund schaffte es selbstständig wieder an das Ufer zurück, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Taucher hätten den Mann zunächst aus dem Wasser gerettet und auf dem Weg in eine Klinik versucht, ihn zu reanimieren. Kurz nach der Ankunft starb der Mann aber. Die Ehefrau hatte die Helfer am Montag alarmiert.

Die Polizei appellierte, zugefrorene Gewässer angesichts anhaltend warmer Temperaturen auf keinen Fall zu betreten. «Wenn ein Tier auf das Eis gelaufen sein sollte, verständigen Sie die Feuerwehr. Diese ist auf solche Einsätze vorbereitet», hieß es.

Polizeimeldung