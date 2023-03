Hürzeler sieht gute Seiten an der Länderspielpause

Hamburg (dpa/lno) –

Für St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler kommt die aktuelle Länderspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga nicht ungelegen. «Ich finde das sehr, sehr passend», sagte der 30-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde. «Die Nationalspieler wurden für ihre Leistungen auch belohnt.» Es seien einige Rückkehrer dabei, die «happy sind, für ihr Land zu spielen. Das gibt ihnen noch einmal einen Schub», ergänzte der Trainer des Tabellenfünften, der zuletzt mit acht gewonnenen Spielen in Serie einen Clubrekord aufgestellt hat.

In Nikola Vasilj (Bosnien-Herzegowina), Karol Mets (Estland), Jackson Irvine, Connor Metcalfe (beide Australien), Leart Paqarada, Betim Fazliji (beide Kosovo) und Niklas Jessen (Deutschland U20) sind sieben Spieler des Kiez-Clubs auf Länderspielreise. Mit dem verbliebenen Kader könne er im Detail arbeiten, betonte Hürzler und gab das Motto aus: «Kurz einmal durchschnaufen, Luft holen und dann doppelt Gas geben.»

Am Freitag (13.00 Uhr) bestreitet St. Pauli unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen den Liga-Rivalen Hannover 96. «Das ist schon ein Härtetest. Wir gehen das nicht an wie ein Freundschaftsspiel», sagte Hürzeler. Der Coach erwartet, dass auch die Niedersachsen, die in der Tabelle fünf Ränge hinter den Norddeutschen stehen, den Test sehr ernst nehmen würden.

Mit im Kader werden auch einige Nachwuchsspieler stehen, die derzeit mit den Profis trainieren. Im Tor wird Ersatzmann Sascha Burchert beginnen.