Hündin Pia aus luftiger Höhe von Steilwand gerettet

Goslar (dpa/lni) –

Aus steilem Gelände hat die Feuerwehr einen Hund gerettet. Schäferhundmischling Pia war in der Nähe von Goslar eine Felswand hinaufgelaufen, abgerutscht und konnte sich dann nicht mehr selbst befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Von einem Felsvorsprung in acht bis zehn Metern Höhe kam das Tier weder nach oben noch nach unten. Bergsteiger der Feuerwehr eilten dem Hund am Herzberger Teich schließlich zu Hilfe.

Die Besitzer des drei Jahre alten Tieres wählten den Notruf. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bergwacht waren zeitweise mit Kletterausrüstung im Einsatz. Letztlich wurde auch Hündin Pia eine Kletterausrüstung angelegt, sodass sie an einem Seil heruntergelassen werden konnte. Wegen des steilen und auch rutschigen Geländes sei der Einsatz anspruchsvoll gewesen, teilte die Feuerwehr mit.