Hühnerstall brennt – keine Tiere verletzt

Dank der schnellen Hilfe von Feuerwehrleuten kamen bei einem Brand in einem Hühnerstall keine Tiere zu Schaden. (Symbolbild) Michael Matthey/dpa

Stuhr (dpa/lni) –

Bei dem Brand eines Hühnerstalles in Stuhr bei Bremen ist eine Anwohnerin leicht verletzt worden. Tiere kamen nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr nicht zu Schaden. Zufällig anwesende Mitglieder der Feuerwehr hätten den Anwohnern unter anderem bei der Rettung der Tiere geholfen, noch bevor die ersten Einsatzkräfte eingetroffen seien, hieß es.

Das Feuer im Ortsteil Seckenhausen brach den Angaben zufolge am Nachmittag aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Stallgebäude in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf einen benachbarten Schuppen und umliegende Vegetation übergegriffen. Unter Atemschutz löschten mehrere Trupps den Brand schnell ab. Eine Propangasflasche sei geborgen und zum Abkühlen in einen mit Wasser gefüllten Behälter gestellt worden. Der Einsatz war nach anderthalb Stunden beendet.