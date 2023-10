Hubschrauberpilot mit Laserpointer geblendet

Wangerooge (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben einen Hubschrauberpiloten auf dem Hin- und Rückflug mit einem Laserpointer geblendet. Am Freitagabend war die Hubschrauberbesatzung auf dem Weg zur Insel Wangerooge, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde der Pilot mit einem grünen Laserstrahl geblendet. Gleiches geschah etwa eine halbe Stunde später auf dem Rückflug. Der Pilot blieb unverletzt und konnte den Hubschrauber sicher landen. Die Polizei betonte, dass das Blenden kein Bagatelldelikt sei, sondern einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr darstelle.