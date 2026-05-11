Hubschrauber inspiziert Stromleitungen in Schleswig-Holstein

Quickborn (dpa/lno) –

Ein Hubschrauber inspiziert von heute an Hochspannungsleitungen in Schleswig-Holstein. Wie der Netzbetreiber SH Netz mitteilte, sollen innerhalb von eineinhalb Wochen rund 465 Kilometer Freileitungen in allen Landesteilen abgeflogen werden. Mit Laserscans und Aufnahmen werden die Leitungen, die Masten und das Trassenumfeld erfasst.

Mit den Daten soll ein sogenannter digitaler Zwilling des Hochspannungsnetzes, also ein virtuelles Abbild, erstellt werden. Der Netzbetreiber verspricht sich von dem digitalen Zwilling, dass dieser die Kontrolle der Infrastruktur vereinfacht. So soll etwa Künstliche Intelligenz mögliche Seilschäden erkennen können. Zum Einsatz kommt das System Sieaero von Siemens Energy.

Nach Angaben von SH Netz wird dieses Jahr rund ein Drittel des Hochspannungsnetzes bereits zum zweiten Mal überprüft, um Veränderungen gezielt auswerten zu können.