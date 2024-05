Huber: Gröler auf dem Sylt-Video sollten sich stellen

Berlin/München (dpa) –

CSU-Generalsekretär Martin Huber hat die Menschen, die auf der Nordseeinsel Sylt rassistische Parolen gegrölt haben, dazu aufgefordert, sich freiwillig bei den Behörden zu melden. «Die Personen in dem Video sollten sich stellen», sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Der Vorfall auf Sylt ist schockierend und widerwärtig.» Wer solche ausländerfeindlichen Parolen rufe und feiere, müsse belangt werden. «Es macht fassungslos, dass so viele Menschen in aller Öffentlichkeit ihre Ausländerfeindlichkeit zur Schau stellen und niemand eingreift», sagte Huber.

Das Video, in dem junge Frauen und Männer vor dem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen, stieß bundesweit auf große Empörung. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. Der Staatsschutz ermittelt. In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die seit Donnerstag in den sozialen Medien viral geht, grölen die Beteiligten zur Melodie des Party-Hits «L’amour Toujours» von Gigi D’Agostino «Ausländer raus» und «Deutschland den Deutschen».