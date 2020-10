HTHC verpasst Sieg gegen Meister Mülheim

Hamburg (dpa/lno) – Die Hockey-Herren vom HTHC haben einen Achtungserfolg knapp verpasst. Am Samstag musste die Mannschaft von Trainer Christoph Bechmann gegen Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim in der Schlussphase noch den Treffer zum 2:2 (0:1) hinnehmen. «Wir haben die erste Hälfte nicht gut gespielt und sind zufrieden mit dem Punkt», sagte Bechmann, dessen Team am Sonntag das Nachholspiel gegen den Nürnberger HTC mit 7:0 (4:0) gewann und damit in der A-Staffel Lokalrivale Club an der Alster vom vierten Platz verdrängte.

Die HTHC-Damen bezwangen die Zehlendorfer Wespen mit 2:0 (2:0) und konnten nach 371 Tagen wegen der Corona-Pause wieder einen Heimsieg feiern. «Wir haben verdient gewonnen, uns das Leben aber wieder einmal selbst schwer gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit», stellte Trainer Christian Blunck fest.

Freude gab es bei den Herren vom Großflottbeker THGC, die den Crefelder HTC mit 4:2 (3:2) bezwangen und damit den zweiten Saisonerfolg verbuchten. Die aufgrund der Corona-Pandemie schon einmal abgesagte Partie zwischen den GTHGC-Damen und den Zehlendorfer Wespen konnte am Sonntag erneut nicht stattfinden. Aufgrund der Reisebeschränkungen hatte das Team aus Berlin nach der Begegnung beim HTHC tags zuvor die Heimreise angetreten. Die Damen vom Club an der Alster verzichten dagegen auf das Spiel beim Rüsselsheimer RK. Offen ist, ob das Duell nachgeholt oder für den RRK gewertet wird.

Ergebnisse und Tabelle Herren

Ergebnisse und Tabelle Damen