HTHC siegt mit starker Schlussphase beim Hamburger Polo Club

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hockey-Herren des Hamburger Polo Clubs haben erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Vorjahresfinalist unterlag am Samstag dem HTHC mit 3:4 (1:2) und verlor damit auch das zweite Stadtderby in dieser Bundesliga-Saison. Für die Entscheidung sorgte Linus Holste knapp zwei Minuten vor dem Ende, nachdem seinem Teamkollegen Anton Pöhling erst kurz zuvor der Ausgleich gelungen war. Im zweiten Hamburger Derby setzte sich der Club an der Alster gegen den UHC nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1) durch.

Im Duell der UHC-Damen gegen den HTHC gingen die Gastgeberinnen nach einer torlosen ersten Halbzeit noch mit einem 2:0 als Siegerinnen vom Platz. Die Alster-Damen fertigten Aufsteiger Bremer HC mit 5:0 (5:0) ab, führten dabei nach elf Minuten bereits mit 3:0. Der Großflottbeker GTHGC konnte gegen Rot-Weiss Köln zwar einen 0:2-Rückstand egalsieren, unterlag den Gästen dann aber noch mit 2:3.