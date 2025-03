HSV zum zehnten Mal in der Saison im ausverkauften Volkspark

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV spielt wieder in einem restlos gefüllten Volksparkstadion. Wie der Tabellenführer mitteilte, ist die Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) mit 57.000 Zuschauern ausverkauft. Damit wird die Arena im 13. Heimspiel in dieser Saison zum zehnten Mal komplett besetzt sein.

Letztmals kamen am 17. September 2022 – ebenfalls gegen Düsseldorf – weniger als 50.000 Fans zu einem HSV-Heimspiel. «Seit besagtem Düsseldorf-Duell im September 2022 wird es im 43. Heimspiel bereits das 30. Mal sein, dass das Volksparkstadion komplett ausverkauft ist», teilte der Club mit.

Der Zuschauerschnitt der Hamburger liegt in der aktuellen Saison bei 56.098 Fans. In der 2. Bundesliga lockt nur Schalke 04 (61.468) mehr Besucher an. Auch in der Bundesliga haben nur Eintracht Frankfurt (57.600), der VfB Stuttgart (59.192), Bayern München (75.000) und Borussia Dortmund (81.365) einen besseren Besuch als der HSV.