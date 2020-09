HSV-Zugang Leistner freut sich auf Rückkehr nach Dresden

Hamburg (dpa/lno) – Neuzugang Toni Leistner vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV steht ein emotionales Pflichtspiel-Debüt bevor. Mit dem HSV tritt der 30 Jahre alte Abwehrchef am Montag in der ersten DFB-Pokalhauptrunde bei seinem Ex-Club Dynamo Dresden und in seiner Geburtsstadt an. «Das ist mein Heimatverein. Ich habe da viele Jahre gespielt, bin da auch groß geworden und freue mich extrem, einige bekannte Gesichter wiedersehen zu können», sagte der Ex-Kölner Leistner am Donnerstag in einem vom HSV verbreiteten Interview.

Der Pokalwettbewerb habe zwar «immer seine eigenen Gesetze», mahnte der Innenverteidiger, «aber ich denke schon, dass wir da mit einem gewissen Selbstvertrauen antreten können. Wir sind immer noch der HSV.» Der in die 3. Liga abgestiegene Traditionsclub aus Sachsen habe einen «riesigen Umbruch» hinter sich, «da weiß man auch nicht, ob da gleich alles greift», sagte Leistner. «Ich denke schon, dass wir da selbstbewusst antreten und in die nächste Runde einziehen werden.»

HSV-Spielplan

HSV-Kader

Homepage Hamburger SV

HSV-Mitteilung