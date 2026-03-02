HSV wochenlang ohne verletzten Abwehrspieler Capaldo

Nicolás Capaldo (Hamburger SV) wird nach seiner Verletzung in der Partie gegen Leipzig von Warmed Omari ersetzt. Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss vorerst auf seinen Leistungsträger Nicolas Capaldo in der Abwehr verzichten. Der Vize-Kapitän hat sich früh während der Partie gegen RB Leipzig (1:2) eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen und wird wenige Wochen fehlen, wie die Norddeutschen mitteilten. Das ergaben Untersuchungen am Montag.

Der 27 Jahre alte Argentinier, der im Sommer von RB Salzburg zu den Hanseaten gewechselt war, wurde nach knapp 20 Minuten ausgewechselt und durch Warmed Omari ersetzt. Capaldo absolvierte bislang in seiner Premierensaison für den HSV 20 Ligaspiele.