HSV wird 20-Prozent-Quote gegen Düsseldorf nicht ausnutzen

Hamburg (dpa) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird die mögliche 20-Prozent-Auslastung des Stadions beim Saisonauftakt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nicht ausnutzen. «Das ist organisatorisch nicht darstellbar», sagte Finanzvorstand Frank Wettstein am Mittwoch in der Hansestadt.

Theoretisch könnte der HSV in seinem 57 000-Zuschauer-Stadion 11 400 Fans zulassen. «Wir neigen nicht dazu, Schnellschüsse zu machen, um an die Grenze der Abmachung zu kommen. Es werden mit Sicherheit 1000 Zuschauer, und wir hoffen, dass er mehr werden», sagte Wettstein. 5000 HSV-Anhänger hatten sich zuvor mit einer möglichen Zuteilung von je zwei Tickets um die Karten beworben.

