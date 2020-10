HSV will Serie gegen Greuther Fürth fortsetzen

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach 19-tägiger Pause meldet sich der Hamburger SV zurück. In der 2. Fußball-Bundesliga tritt die Mannschaft heute bei Greuther Fürth an. Es soll der dritte Sieg der Saison werden. Die Hamburger müssen die Abwehr umbauen. Kapitän Tim Leibold, Josha Vagnoman und Stephan Ambrosius fehlen verletzt oder krank. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger Bryan Hein könnte zu seiner Zweitliga-Premiere kommen. Erstmals in einem HSV-Pflichtspiel steht der von Bayern München geholte Sven Ulreich im Tor. In der 2. Liga haben die Hamburger in vier Partien gegen die Franken nicht verloren (2 Siege, 2 Remis). Die einzige Niederlage liegt 56 Jahre zurück. Das war ein 1:2 im DFB-Pokal.

