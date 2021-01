HSV will mit Sieg in Nürnberg an der Spitze bleiben

Hamburgs Trainer Daniel Thioune vor dem Spiel. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV will seinen fünften Sieg am Stück. Die vergangenen vier Spiele hat der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen, heute (13.00 Uhr/Sky) nimmt er beim 1. FC Nürnberg den nächsten Punkte-Dreier ins Visier. «Das ist ein Traditionsduell», sagte HSV-Trainer Daniel Thioune. Beide Mannschaften stehen sich zum 70. Mal gegenüber, natürlich war das zumeist in der Bundesliga. In der 2. Liga gab es erst zwei Duelle. Beide hat der HSV klar gewonnen (4:0, 4:1).

Vom Wiedersehen mit Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking, der jetzt Sportvorstand in Nürnberg ist, und Co-Trainer Tobias Schweinsteiger will sich Thioune nicht ablenken lassen. «Wir spielen nicht gegen Dieter Hecking, sondern gegen den 1. FC Nürnberg», sagte Thioune. Die Hamburger wollen die Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Dank Simon Terodde, der die Hälfte der HSV-Tore in dieser Saison erzielt hat, sind die Norddeutschen die treffsicherste Mannschaft der 2. Liga. Das wollen sie auch in Nürnberg unter Beweis stellen.

