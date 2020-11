HSV will in Kiel Tabellenspitze festigen

HSV-Trainer Daniel Thioune gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel (dpa) – Der Hamburger SV will die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune muss heute Abend beim Nordrivalen Holstein Kiel antreten. Im Spitzenspiel haben sich die Hanseaten vorgenommen, erstmals einen Erfolg gegen die Kieler einzufahren. In bislang vier Versuchen war ihnen das misslungen (zwei Niederlagen, zwei Remis). Der so erfolgreich wie seit 46 Jahren nicht in die Saison gestartete HSV hat 16 Punkte auf dem Konto, die KSV Holstein verfügt über fünf Zähler weniger auf Platz fünf. «Die Kieler können sehr unangenehm sein», sagte Thioune.

Spielplan Holstein Kiel

Kader Holstein Kiel

Spielplan HSV

Kader HSV

Tabelle 2. Bundesliga