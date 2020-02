HSV will in Bochum seine Aufstiegsambitionen untermauern

Hamburgs Trainer Dieter Hecking steht am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV will seine Auswärtsmisere in der 2. Fußball-Bundesliga beenden und zugleich seine Aufstiegsambitionen untermauern. Für das Gastspiel beim VfL Bochum heute (20.30 Uhr/Sky) peilt Dieter Hecking den ersten Dreier in der Fremde seit dem 25. August an. «Dafür werden wir alles abrufen müssen, denn Bochum hat zu Hause nur eine Niederlage kassiert», mahnte der HSV-Trainer. Nach den Unentschieden der Rivalen Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart würde der HSV mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Bielefeld heranrücken und sich zwei Zähler vom VfB absetzen. Bei einer Niederlage würden die Hanseaten Dritte bleiben.

