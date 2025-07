Hamburg (dpa/lno) –

Lucas Perrin verlässt wie erwartet den Hamburger SV und wechselt zum spanischen Fußball-Zweitligisten Sporting Gijón. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger war bereits in der vergangenen Rückrunde an Cercle Brügge in Belgien ausgeliehen worden. Perrin war vor einem Jahr von Racing Straßburg zum HSV gekommen. In der Hinrunde der vergangenen Zweitliga-Saison kam der Franzose auf sechs Spiele.