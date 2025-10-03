HSV-Verteidiger Omari operiert: «Bereit, hart zu arbeiten»

Hamburg (dpa) –

Mit einem Video hat sich HSV-Verteidiger Warmed Omari nach seiner Operation aus dem Krankenhaus gemeldet. Der Fußball-Profi des Hamburger Bundesligisten musste sich nach seinem Außenbandriss mit Syndesmose-Beteiligung im Spiel beim 1. FC Union Berlin (0:0) dem Eingriff unterziehen. Der 25 Jahre alte Nationalspieler der Komoren wird dem Erstliga-Rückkehrer den Rest der Hinrunde fehlen.

Die Operation sei gut verlaufen, sagte Omari in dem Video. Er sei zuversichtlich. «Ich bin bereit, hart zu arbeiten, um bald und besser zurückzukommen», meinte er weiter. Zudem bedankte er sich bei den Fans für die Unterstützung. Er fühle sich als «Teil der Familie».

Omari war in der bisherigen Saison ein wichtiger Stabilisator in der HSV-Defensive. «Es ist schade um Warmed», sagte Cheftrainer Merlin Polzin bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Mainz 05. «Er ist ein unfassbar liebenswerter Mensch, ein fantastischer Spieler. Ich bin sehr, sehr froh, dass er im besten Fall dann auch noch sehr, sehr lange bei uns ist.»

Der HSV hat Omari vom Stade Rennes für ein Jahr ausgeliehen und besitzt eine Kaufoption.