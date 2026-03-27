HSV verpflichtet ungarisches Talent

Langfristig soll das neue HSV-Talent Andrej Vasiljevic im Volksparkstadion bei den Profis spielen. Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV hat sich die Dienste eines ungarischen Stürmer-Talents gesichert. Der erst 16-jährige Andrej Vasiljevic wechselt aus der U17 von MTK Budapest zum Fußball-Bundesligisten. «Andrej besitzt ein hochspannendes und ausgewogenes Stürmer-Profil: Er vereint klassische Attribute eines Mittelstürmers wie Größe, Technik und Torgefahr in hohem Maße und verfügt für sein Alter über eine sehr reife Spielanlage», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa in der Vereins-Mitteilung.

Laut dem HSV gilt Vasiljevic als europäisches Top-Talent, das von anderen Clubs umworben wurde. Medienberichten zufolge sollen die Hamburger 1,5 Millionen Euro für ihn gezahlt haben. Dazu kommen noch Bonuszahlungen. Der U17-Nationalspieler soll in Hamburg einen langfristigen Vertrag erhalten haben. Über die Dauer wurde nichts bekannt.

Der Sohn des früheren Cottbuser Bundesliga-Profis Dujan Vasiljevic soll beim HSV über die Nachwuchsteams an den Profi-Kader herangeführt werden.