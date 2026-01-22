HSV verpflichtet norwegischen Torhüter Tangvik

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat auf der Torwartposition nachgebessert. Die Hanseaten verpflichteten den 23 Jahre alten Norweger Sander Tangvik vom Erstligisten Rosenborg BK aus der Stadt Trondheim, wie der Club einen Tag vor dem Stadtderby beim FC St. Pauli am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mitteilte. Tangvik unterzeichnete laut Mitteilung einen langfristigen Vertrag, der Club nannte keine Details zur Laufzeit.

Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Am Mittwoch absolvierte der 1,93 Meter große Torhüter den Medizincheck in Hamburg.

Costa: «Reaktionsschnell auf der Linie»

«Sander bringt mit seiner Größe, Reichweite und Athletik ideale Voraussetzungen für die Torhüterposition mit. Darüber hinaus ist er reaktionsschnell auf der Linie und mutig in der Raumverteidigung. Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und wollen dieses gemeinsam mit unserem Torwartteam in den kommenden Jahren bestmöglich ausschöpfen», wurde Sportdirektor Claus Costa zitiert.

Nach der vorzeitig gestoppten Leihe des israelischen Torhüters Daniel Peretz soll Tangvik, der im November zum ersten Mal im Kader der norwegischen Nationalmannschaft stand, zunächst die Rolle als Nummer zwei hinter Stammkraft Daniel Heuer Fernandes übernehmen.