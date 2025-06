HSV verpflichtet Leipziger Torwarttalent Dickes

Hamburg (dpa) –

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat nach dem Karriereende von Tom Mickel ein Torwarttalent verpflichtet. Die Norddeutschen nahmen den 17 Jahre alten Fernando Dickes aus dem Nachwuchs des künftigen Ligarivalen RB Leipzig unter Vertrag. «Wir sehen in Fernando sehr großes Potenzial, das wir nun gemeinsam weiterentwickeln wollen», sagte Sportvorstand Stefan Kuntz in der Mitteilung des Clubs.

Leipzigs Sport-Geschäftsführer Schäfer: «Sehr talentierter Torhüter»

Ende Mai hatte HSV-Keeper Mickel als dienstältester HSV-Profi das Ende seiner Fußball-Karriere angekündigt. Der in Halle an der Saale geborene Keeper Dickes soll bei den Profis trainieren und daneben in den HSV-Nachwuchsteams zum Einsatz kommen.

Der 1,93 Meter große Torhüter sammelte schon Erfahrung bei den RB-Profis, bestritt in der vergangenen Saison 26 U19-Partien und stand viermal im Tor bei der europäischen UEFA Youth League. «Er ist ein sehr talentierter Torhüter, der im Nachwuchs gute Leistungen gezeigt und sich die Trainingseinheiten bei den Profis verdient hat», wurde Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer zitiert.