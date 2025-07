HSV verliert Härtetest – aber Glatzel trifft

Niederlage in Graz für den HSV unter Trainer Polzin Christian Charisius/dpa

Graz (dpa) –

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat den Härtetest gegen Sturm Graz verloren. Das Team von Trainer Merlin Polzin war beim 1:2 (0:2) gegen den österreichischen Meister Sturm Graz über weite Strecken chancenlos. Kapitän Jon Gorenc Stankovic (18.) und Tochi Chukwuani (45.+1) erzielten die Tore für den Champions-League-Teilnehmer. Robert Glatzel gelang kurz vor dem Abpfiff vor 9.272 Zuschauern in der Merkur-Arena in Graz noch der Anschlusstreffer. Vor dem fünftägigen Trainingslager in Herzogenaurach, von dort waren die Hamburger nach Graz gereist, hatte der HSV mit 0:1 beim FC Kopenhagen verloren.