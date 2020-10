HSV verleiht Opoku für ein Jahr an Jahn Regensburg

Aaron Opoku. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV verleiht Aaron Opoku an den Liga-Rivalen SSV Jahn Regensburg. Beide Clubs hätten sich auf den Wechsel des 21 Jahre alten Offensivspielers für ein Jahr auf Leihbasis geeinigt, teilte der HSV dazu am Freitagabend mit.

«Aaron hat durch seine Leihe zu Hansa Rostock in der vorigen Saison einen großen Entwicklungsschritt gemacht und sich in der 3. Liga bewiesen», erklärt HSV-Sportdirektor Michael Mutzel. «Diese Entwicklung möchten wir weiter vorantreiben.»

Opoku wechselte schon 2011 als Zwölfjähriger in den HSV-Nachwuchs, den er bis zur U19 durchlief. Danach wurde der in Hamburg geborene Stürmer in die U21 übernommen, für die er 22 Mal (2 Tore) in der Regionalliga spielte, ehe er an Hansa Rostock verliehen wurde. An der Ostsee absolvierte er als Stammkraft 33 Drittliga-Partien (5 Tore).

