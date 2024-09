HSV verleiht Verteidiger Ramos nach Portugal

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat Guilherme Ramos bis zum Ende der laufenden Saison in seine portugiesische Heimat verliehen. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger geht zum portugiesischen Erstligisten CD Santa Clara.

Ramos war vor einem Jahr von Arminia Bielefeld zum HSV gewechselt und kam in 26 Pflichtspielen für den Fußball-Zweitligisten zum Einsatz. In dieser Saison reichte es für den Portugiesen bislang aber nur zu einem Kurzeinsatz. Der Wechsel war noch möglich, weil das Transferfenster in Portugal länger als in Deutschland geöffnet ist.