HSV verleiht Suhonen an Regensburg

Der HSV verleiht Anssi Suhonen an den abstiegsbedrohten Liga-Konkurrenten Regensburg. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV verleiht den finnischen Nationalspieler Anssi Suhonen an den abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg. Wie die Hanseaten mitteilten, schließt sich der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler bis zum Saisonende dem bayerischen Club an, der aktuell den letzten Rang der Tabelle belegt.

Zuletzt hatte sich abgezeichnet, dass die drittplatzierten Hanseaten den achtmaligen Nationalspieler abgeben wollen. Suhonens Zeit beim HSV, die 2017 als Jugendspieler begonnen hatte, wurde von vielen Rückschlägen begleitet. Zweimal erlitt er Wadenbeinbrüche, die für lange Ausfallzeiten sorgten. In dieser Saison wurde er in der 2. Liga nur in einer Partie eingesetzt, insgesamt kam er auf 52 Einsätze bei den Profis.

«Anssi wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen und konnte von daher nur selten sein Potenzial über einen längerfristigen Zeitraum konstant abrufen», wurde Profifußball-Direktor Claus Costa zitiert.