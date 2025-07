HSV verleiht Mittelfeldspieler Anssi Suhonen

Anssi Suhonen (l) war zuletzt vom HSV an den SSV Jahn Regensburg verliehen. Armin Weigel/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV verleiht erneut seinen Mittelfeldspieler Anssi Suhonen. Wie der Club mitteilte, wechselt der finnische Nationalspieler bis zum Jahresende zu Östers IF. Der Club aus Växjö kämpft aktuell um den Ligaverbleib in der ersten schwedischen Liga, die bereits im März in die neue Saison gestartet ist.

«Anssi hat natürlich den Anspruch, auf viel Spielzeit zu kommen. Diese braucht er für seine Weiterentwicklung», sagte der Hamburger Sportdirektor Claus Costa: «Diese Chance bietet sich jetzt für ihn in der höchsten Spielklasse Schwedens. Aus diesem Grund ergibt diese Leihe für alle Beteiligten Sinn.»

Der 24 Jahre alte Suhonen war 2017 von Käpylän Pallo aus seiner Heimat in den HSV-Nachwuchs gewechselt. Für die Hamburger bestritt er 52 Spiele bei den Profis. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der zehnfache finnische Nationalspieler an Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg verliehen.