HSV verlängert mit Top-Sprinter Ansah

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat die Verträge mit den deutschen Top-Sprintern Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah verlängert. Wie die Norddeutschen mitteilten, wird auch Manuel Mordi, der aktuelle Deutsche Meister über 110 Meter Hürden, noch länger im Verein bleiben. Die drei Athleten gehören den Hanseaten seit ihrem Jugendalter an und nahmen im Sommer an den Olympischen Spielen in Paris teil. Ansah hatte Ende Juni in Braunschweig bei den deutschen Meisterschaften überraschend den deutschen Rekord über 100 Meter auf 9,99 Sekunden verbessert.